France 24 • 11/09/2020 à 16:16

Rendez-vous avec le plus "polak" des rappeurs français : PLK, qui du haut de ses 23 ans, cumule plus de 400 000 albums vendus, un milliard de stream et bon nombre de featuring avec de grands noms, tels Niska, Maes, Nekfeu, Heuss l'enfoiré et bien d'autres... Retour sur ses débuts dans le rap à l'âge de 14 ans, sur son attachement profond à sa famille qui l'a d'ailleurs initié au rap et l'a convaincu que "le travail finit toujours par payer".