information fournie par France 24 • 25/09/2024 à 15:13

La dissolution de l'Assemblée nationale a interrompu tous les travaux des députés, et tous les projets de loi en cours d'examen sont devenus caducs. Il en est ainsi du projet de loi sur la fin de vie. Ce sujet revient au cœur de l’actualité puisque Loïc Résibois, fervent défenseur de l'euthanasie et du suicide assisté, lui-même atteint de la maladie de Charcot, a décidé de bénéficier d’une sédation profonde pour mettre fin à sa vie et à ses souffrances.