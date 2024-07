Assemblée nationale : une majorité de postes pour la gauche, aucun poste clé pour le RN

information fournie par France 24 • 20/07/2024 à 11:11

Après quatorze heures de vote, le bureau de l’Assemblée nationale a été constitué. Les députés ont élu six vice-présidents, trois questeurs et douze secrétaires dans ce qui est le principal organe décisionnaire de l’Assemblée nationale. Le Nouveau Front populaire sera majoritaire au sein du bureau de l'Assemblée, après avoir raflé dans la nuit de vendredi à samedi 12 postes sur les 22 de la plus haute instance exécutive de l'Assemblée. Le Rassemblement national apparait comme le grand perdant de ces scrutins, le parti d'extrême droite ne décrochant aucun poste clé.