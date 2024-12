information fournie par France 24 • 24/12/2024 à 10:43

Si autrefois, Paris rayonnait dans le monde de la peinture, aujourd’hui, la France ne joue plus que les seconds rôles. Les Etats-Unis règnent en maître, talonnés par la Chine. La place parisienne est-elle en train de s’effacer du tableau mondial de l’art contemporain ? Éléments de réponse avec Aude de Kerros, autrice de "Art contemporain. Manipulation et géopolitique. Chronique d’une domination économique et culturelle" publié en 2019 (Éd. Eyrolles).