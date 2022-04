information fournie par France 24 • 25/04/2022 à 09:32

Une France coupée en deux. Celle qui a voté Emmanuel Macron, notamment les grandes métropoles, avec des plébiscites à Rennes et Nantes, les classes moyennes supérieures et retraités. Et l'autre, celle qui a choisi Marine Le Pen, plus populaire, qui se sent souvent exclue, particulièrement dans le nord-est et le pourtour méditerranéen. Objectif prioritaire pour le président réélu, réconcilier ces "deux France".