information fournie par France 24 • 17/06/2024 à 07:39

A la Une de la presse, ce lundi 14 juin, les réactions à l’appel de Kylian Mbappé à voter «contre les extrêmes», aux législatives, la veille de l’entrée en lice des Bleus dans l’Euro. Le capitaine de l’équipe de France appelle à lutter contre les extrêmes et non un seul, et déclare que ce combat est plus important que le match de ce soir contre l’Autriche. Une déclaration qui intervient à 15 jours du début du premier tour.