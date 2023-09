"Apocalyptique" au Karabakh : "aucune garantie de sécurité" des civils qui se retrouvent "assiégés"

information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 12:03

L'Azerbaïdjan et les séparatistes arméniens du Nagorny Karabakh sont prêts à poursuivre les pourparlers entamés jeudi sur une réintégration de ce territoire sécessionniste où l'armée azerbaïdjanaise vient de remporter une victoire éclair. A Bakou, la présidence, qui a qualifié de "constructives" les quelque deux heures de discussions qu'ont eues les protagonistes à Yevlakh, une ville à 295 km à l'ouest de la capitale, a annoncé qu'une nouvelle réunion aurait lieu "le plus rapidement possible". Pour une analyse approfondie des pourparlers entre Bakou et les séparatistes du Nagorny Karabakh, Stéphanie Antoine de FRANCE 24 reçoit Tigrane Yegavian, journaliste, chercheur au Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), membre du comité de rédaction de la revue de géopolitique Conflits, et enseignant à Schiller International University.