information fournie par France 24 • 22/11/2021 à 22:11

Après la Guadeloupe, la Martinique est gagnée par la colère contre l'obligation vaccinale des personnels soignantes et le pass sanitaire, sur fonds de crise sociale. On va plus loin avec Anne Nivat et Virginie Herz, présentatrice d'ActuElles sur France 24. Regards croisés aussi sur l'Afghanistan, en passe de devenir la pire crise humanitaire au monde sur fond de sanction contre les talibans.