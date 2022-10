Antigua-et-Barbuda : l'extraction de sable augmente l'érosion et menace les plages

information fournie par France 24 • 11/10/2022 à 16:57

Les plages d'Antigua-et-Barbuda comptent parmi les plus belles au monde. Sur ces deux îles situées à l'intersection de l'Atlantique et de la mer des Caraïbes, d'immenses étendues de sable blanc attirent les touristes du monde entier. Mais elles en sont aujourd'hui en danger. Le sable est la deuxième ressource la plus exploitée dans le monde après l'eau. À Antigua-et-Barbuda, l'industrie de la construction demande toujours plus de cette matière première et contribue à la destruction de cet écosystème déjà fragile.