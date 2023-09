Annette Joseph-Gabriel raconte les parcours méconnus de sept héroïnes de l'anticolonialisme

information fournie par France 24 • 11/09/2023 à 17:15

Au milieu du XXème siècle, alors que se joue la fin de l'empire colonial français, des intellectuelles, penseuses et militantes noires s'engagent au cœur des mouvements de décolonisation. Parmi ces noms trop méconnus figurent ceux de sept femmes : Eugénie Éboué-Tell, Jane Vialle, Andrée Blouin, Aoua Kéita, Suzanne Césaire, Paulette Nardal et Eslanda Robeson.

La chercheuse et Professeure de Littérature et d'études féministes à Duke University Annette Joseph-Gabriel met en lumière les parcours de ces protagonistes de l’anticolonialisme dans son ouvrage "Imaginer la libération. Des femmes noires face à l'empire", publié aux Ròt-Bò-Krik.