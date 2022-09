information fournie par France 24 • 29/09/2022 à 17:16

La guerre en Ukraine a des conséquences économiques. En Allemagne, l'inflation a bondi de 10% sur un an. Au coeur d'une "guerre de l'énergie pour la prospérité et la liberté", le pays va débloquer jusqu'à 200 milliards d'euros supplémentaires pour plafonner les prix du gaz et de l'électricité qui plombent son économie et le pouvoir d'achat des ménages.