"Algérie mon amour" : une exposition qui retrace 70 ans de fraternité artistique

information fournie par France 24 • 05/05/2022 à 15:56

Au programme de ce numéro de "À l’Affiche" : un tour d’horizon de l’actualité culturelle, avec notamment l’évènement littéraire lié à la parution de "Guerre", un texte inédit de Louis-Ferdinand Céline, la découverte de la ville de Esch-sur-Alzette au Luxembourg, déclarée capitale européenne de la culture 2022, et une visite de l'exposition de peinture "Algérie mon amour" qui réunit à l'Institut du monde arabe (IMA) de Paris une collection d’art moderne et contemporain d’Algérie et des diasporas.