Alain Damasio revient avec "Scarlett et Novak", une parabole sur l'addiction aux smartphones

France 24 • 11/05/2021 à 16:28

Un diamantaire de notre présent, un jazzman des mots, un attrapeur de perspectives... Alain Damiaso caracole sur les cimes de l'imaginaire depuis plus de 20 ans. Le romancier lyonnais a successivement dépeint nos sociétés de contrôle dans "La zone du dehors" et "Les furtifs", puis une nature déchainée contre l'humanité dans "La horde du Contrevent". Il revient avec "Scarlett et Novak" (éd. Rageot), une parabole sur le processus du tout-numérique qui nous enferme aujourd'hui. Il évoque aussi l'impact de la pandémie de Covid-19 sur son travail d'auteur, l'avenir de la démocratie et l'état de la science-fiction aujourd'hui.