information fournie par France 24 • 25/11/2022 à 12:13

Ils sont éleveurs de bétail ou céréaliers, et ils le font en famille. À La Rochelle, dans l'ouest de la France, un grand-père, un père et un fils exploitent les champs de blé que possédait déjà leur aïeul. Tandis qu’un peu plus au nord, en Mayenne, c’est toute une famille qui s’est convertie au bio. Une histoire de transmission de savoir-faire et de valeurs.