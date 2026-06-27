Afrique : pourquoi le don du sang reste-t-il un défi majeur ?

information fournie par France 24 • 27/06/2026 à 22:31

En Afrique, les besoins en sang sont immenses mais les dons restent insuffisants. Chaque année, des milliers de femmes victimes d'hémorragies lors de l'accouchement, d'enfants souffrant d'anémies sévères ou de drépanocytose, ainsi que des accidentés, dépendent d'une transfusion pour survivre. Pourquoi le don du sang peine-t-il encore à devenir un réflexe sur le continent ? Quels sont les freins culturels, les défis logistiques et les solutions qui émergent ?

Fatimata Wane reçoit le Professeur Saliou Diop, hématologue au Centre national de transfusion sanguine de Dakar et ancien président de la Société africaine de transfusion sanguine, pour décrypter les enjeux d'un véritable défi de santé publique.