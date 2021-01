Afrique du Sud : cette corruption qui ronge l'ANC

France 24 • 06/01/2021 à 15:19

Le secrétaire général de l'ANC, Ace Magashule, est accusé d'avoir détourné plusieurs dizaines de millions d'euros quand il était gouverneur de la province de l'État libre (Free State). Depuis le procès de l'ancien président Jacob Zuma, c'est la plus grosse affaire de corruption à entacher le parti de Nelson Mandela. Pour comprendre concrètement ce dont on accuse les responsables de l'ANC, nos correspondants se sont rendus dans le Free State, dont les habitants sont parmi les plus pauvres du pays.