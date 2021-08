Afghanistan : quelles perspectives économiques à l'heure des Taliban ?

information fournie par France 24 • 27/08/2021 à 16:26

Depuis la prise de Kaboul par les Taliban, l'incertitude règne en Afghanistan en ce qui concerne les attaques terroristes, le sort des populations - et des femmes en particulier - mais aussi l'économie. Affaibli par des décennies de conflits et une corruption endémique, le pays est l'un des plus pauvres du monde et dépend largement de l'aide internationale - désormais en partie suspendue. Mais les nouveaux maîtres de Kaboul peuvent compter sur d'autres ressources. Seront-elles suffisantes ?