information fournie par France 24 • 04/11/2021 à 14:57

Ils sont hommes ou femmes politiques, magistrats, écrivain, et ils déjoué les statistiques de la reproduction sociale en France. Mais à quel prix ? Entretien avec Adrien Naselli, journaliste et auteur d'un essai remarqué, "Et tes parents ils font quoi ?" (Éd. JC Lattès), qui emprunte autant à la sociologie qu’à l’intime, une enquête sur ceux qu'on appelle les transfuges de classe.