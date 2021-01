Adama Ndiaye : portrait d'une championne de la mode africaine

France 24 • 04/01/2021 à 12:25

Pouvoir se poser tranquillement et bavarder : n'est-ce pas cela, le vrai luxe ? À l'occasion de la 18e édition de la Dakar Fashion Week, il paraissait important de donner la parole à Adama Ndiaye. Styliste et cheffe d'entreprise, classée en 2014 parmi les dix personnalités les plus influentes d'Afrique par RFI, elle n'a de cesse de promouvoir la mode africaine dans toute sa diversité, que ce soit à travers ses propres créations ou via les événements qu'elle organise en Afrique et en Europe. Femme engagée, elle se livre au micro de Pascal Mourier.