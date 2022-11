information fournie par France 24 • 16/11/2022 à 14:53

Plus de 40 000 personnes ont traversé la Manche pour rejoindre le Royaume Uni entre janvier et novembre 2022. Traverser cette zone maritime, parmi les plus denses au monde, est pourtant une opération périlleuse. Les explications de Charlotte Oberti, journaliste à la rédaction d'InfoMigrants.