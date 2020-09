Accord de normalisation au Moyen-Orient: "Bye bye Palestine?"

France 24 • 16/09/2020 à 06:44

A la Une de la presse, ce mercredi 16 septembre, les réactions à la signature, hier à Washington, de l'accord normalisant les relations entre Israël et deux pays du Golfe, les Emirats arabes unis et Bahreïn. La polémique, en France, après les propos d'Emmanuel Macron sur la 5G. La difficile rentrée des étudiants, sur fond de pandémie. La crise des tests de Covid-19 au Royaume-Uni. Et la statue slovène de Melania Trump.