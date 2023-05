information fournie par France 24 • 18/05/2023 à 10:40

L'accord céréalier entre la Russie et l'Ukraine, sous l'égide de la Turquie et de l'ONU a été prolongé de deux mois. Signé en juillet 2022, il a déjà été reconduit en mars dernier. Cet accord permet notamment à l'Ukraine d'exporter son blé via la mer Noire, mais aussi à la Russie de faire souffler le chaud et le froid sur les cours des céréales dans le monde. L'analyse de Gautiher Rybinski, chroniqueur international à France 24.