À La Réunion, l'épidémie de dengue plus mortelle que le Covid-19

France 24 • 24/05/2021 à 11:36

Plus de 8 500 cas de dengue ont été recensés à La Réunion depuis le début de l'année, et plus de 11 personnes sont décédées. L'île fait face à une vague de dengue virulente, plus mortelle que le Covid-19 sur le territoire. Ce virus transmis par les moustiques circule désormais dans toutes les communes.

En Guyane, le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter, le taux d'incidence également - il est de 419 pour 100 000 habitants. Les services de réanimation des hôpitaux sont saturés et certains patients ont été transférés vers la Martinique.

En Martinique justement, gros plan sur la prolifération des armes. Le nombre d'agressions par armes à feu a doublé en un an. Dans les faits, l'île a recensé trois blessés en trois jours, il y a une semaine. Le trafic d'armes ne s'est jamais arrêté, même pendant la crise sanitaire.

En Nouvelle-Calédonie, d'anciennes mines de nickel sont réhabilitées : elles sont revégétalisées avec l'aide d'un drone pour favoriser la biodiversité.

Enfin en Polynésie, portrait d'un perliculteur dans l'atoll de Takaroa.