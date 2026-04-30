À 2.500 mètres sous la Méditerranée, à un emplacement tenu secret au large de Ramatuelle, la première étape d'un travail de recherche sur l'épave "Camarat 4", la plus profonde jamais retrouvée en eaux territoriales françaises.
À la recherche des secrets de l'épave d'un navire englouti 2.500 mètres sous l'eau
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