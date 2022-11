"À l'Affiche Planète Afro" : Neg Marrons, un duo mythique intemporel

information fournie par France 24 • 07/11/2022 à 16:57

Le cultissime groupe de hip-hop et reggae Neg Marrons, ainsi que la chanteuse d'origine béninoise Ysee, sont sur le plateau de cette émission consacrée à l’actualité culturelle panafricaine. Formation légendaire composée de Jacky Brown et Ben J, le duo tourne actuellement et sera le 19 novembre à Nouméa. Pour son premier EP "Tony Allen makes me high", Ysee rend hommage à Tony Allen, architecte de la rythmique afrobeat et ancien batteur de Fela Kuti, avec qui elle a travaillé plusieurs années.