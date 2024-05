information fournie par France 24 • 18/05/2024 à 10:00

Le Forum mondial de l'eau commence aujourd'hui et se tient jusqu'au 25 mai à Bali. À cette occasion, nous partons au Panama, et plus précisément au bord de son canal. Cet axe majeur du commerce maritime mondial subit depuis l’année dernière une baisse de ses ressources en eau à cause de la sécheresse qui frappe le pays. Au-delà de la réduction du trafic, le pays cherche des solutions à long terme pour assurer la poursuite du transport et garantir à la population un accès à l’eau.