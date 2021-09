information fournie par France 24 • 11/09/2021 à 17:22

L'Amérique se recueille samedi pour les vingt ans du 11-Septembre au cours de cérémonies d'hommage aux quelque 3.000 morts des attaques jihadistes les plus meurtrières de l'Histoire, qui ont bouleversé la société et la politique des Etats-Unis. Romuald Sciora, essayiste et chercheur à l'IRIS réagit sur le retrait des troupes américaines d'Afghanistan au micro de l'envoyée spéciale à New York pour FRANCE 24, Stéphanie Antoine.