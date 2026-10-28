TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Coca-Cola, Ecolab, Visa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Coca-Cola, Ecolab et Visa.
POINTS FORTS
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : JP Morgan relève son objectif de cours de 288 $ à 332 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $
* Ecolab Inc. ECL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 310 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 305 $ à 320 $
* Visa Inc V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 406 $ à 445 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Aclaris Therapeutics, Inc. ACRS.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 620,00 $ à 650,00 $
* Aersale Corp ASLE.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 7,50 $ à 6,00 $
* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Alliancebernstein Holding LP AB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $
* American Public Education, Inc. APEI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 65,00 $
* American Tower Corporation AMT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 212 $ à 221 $
* American Tower Corporation AMT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $
* American Tower Corporation AMT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 227 $ à 249 $
* American Water AWK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 149 $
* Ameris Bancorp ABCB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $
* Apple Inc. AAPL.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 335 $ à 355 $
* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $
* Applovin Corporation APP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 575 $ à 500 $
* Applovin Corporation APP.O : UBS abaisse son objectif de cours de 790 $ à 414 $
* Ares Capital Corp ARCC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $
* Ares Capital Corporation ARCC.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 212 $ à 210 $
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 182 $ à 173 $
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 230 $ à 210 $
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 203 $ à 190 $
* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 40 $ à 4 $
* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : Wedbush passe de « surperformer » à « neutre »
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : UBS relève son objectif de cours de 193 $ à 204 $
* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Glj Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Glj Research lance sa couverture avec un objectif de 13 dollars
* Atrium Therapeutics Inc RNA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Atrium Therapeutics, Inc. RNA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $
* Beam Therapeutics Inc. BEAM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 78 $ à 79 $
* Beam Therapeutics Inc. BEAM.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 65 $ à 28 $
* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $
* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $
* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $
* Biogen BIIB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 244 $ à 255 $
* BlackRock BLK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 260 $ à 1 341 $
* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Boeing BA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 206 $ à 157 $
* Boeing BA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $
* Boeing BA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 290 $ à 240 $
* Boeing BA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 225 $ à 195 $
* Boeing BA.N : Susquehanna abaisse son cours cible de 285,00 $ à 250,00 $
* Boeing BA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $
* Boeing Co. BA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 225,00 $ à 195,00 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Truist Securities abaisse son cours cible de 90 $ à 85 $
* Byline Bancorp Inc BY.N : Stephens relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $
* C&F Financial Corp CFFI.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 115 $ à 124 $
* Camden National Corp CAC.O : KBW relève son objectif de cours de 55,00 $ à 58,00 $
* Cavco Industries, Inc. CVCO.O : Northland Capital lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »
* Cavco Industries, Inc. CVCO.O : Northland Capital lance sa couverture avec un objectif de cours de 650 $
* CB Financial Services Inc CBFV.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $
* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : JP Morgan relève son objectif de cours de 288 $ à 332 $
* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $
* Centene Corp CNC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 69 $ à 72 $
* Centene Corp CNC.N : UBS relève son objectif de cours de 70 $ à 78 $
* Centerpoint Energy CNP.N : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* Centerpoint Energy CNP.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $
* Central Bancompany, Inc. CBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $
* Centrus Energy Corp. LEU.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 295,00 $ à 188,00 $
* Chemed Corporation CHE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 550,00 $ à 555 $
* Chemed Corporation CHE.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 520 $ à 620 $
* Church & Dwight CHD.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 192 $ à 193 $
* Cloudflare Inc. NET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $
* Clover Health Investments CLOV.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 6 $
* CMS Energy Corporation CMS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 77 $ à 76 $
* CMS Energy Corporation CMS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 77 $ à 73 $
* CMS Energy Corporation CMS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 73 $
* Coca-Cola Co KO.N : Bernstein relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $
* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $
* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 98 $
* Coca-Cola Co KO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $
* Coca-Cola Co KO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 104 $
* Coca-Cola Co KO.N : UBS relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $
* Coca-Cola Co KO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100,00 $ à 103,00 $
* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $
* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $
* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $
* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Stephens relève son objectif de cours de 170 $ à 205 $
* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 182 $ à 200 $
* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 185 $
* Compass Inc COMP.N : UBS abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : CIBC abaisse son objectif de cours de 358,00 $ à 343,00 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 362 $ à 352 $
* Corning GLW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* Corning GLW.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 165 $ à 155 $
* Corning GLW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 182 $ à 175 $
* Corning Incorporated GLW.N : UBS abaisse son objectif de cours de 201 $ à 192 $
* Costar Group, Inc. CSGP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 42 $ à 35 $
* Costar Group, Inc. CSGP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $
* Costar Group, Inc. CSGP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $
* Costar Group, Inc. CSGP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 44 $
* Costar Group, Inc. CSGP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 34,00 $ à 30,00 $
* Costar Group, Inc. CSGP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
* Csquare Inc CSQR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $
* Datadog, Inc. DDOG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $
* Dauch Corp DCH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 7,10 $ à 5,40 $
* Dorman Products, Inc. DORM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 161 $ à 155 $
* Ducommun Incorporated DCO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 200 $ à 180 $
* Dynatrace, Inc. DT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $
* Dyne Therapeutics, Inc. DYN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 40 $ à 15 $
* Dyne Therapeutics, Inc. DYN.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Eagle Materials Inc EXP.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 232 $ à 207 $
* Ecolab Inc. ECL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 330 $ à 345 $
* Ecolab Inc. ECL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 310 $
* Ecolab Inc. ECL.N : UBS relève son objectif de cours de 344 $ à 357 $
* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $
* Encore Energy Corp. EU.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 3,00 $ à 2,50 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 56 $ à 40 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : BMO abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 34 $ à 28 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 34 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 24 $ à 16 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 41 $ à 30 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 35 $ à 26 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 34 $
* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Piper Sandler relève son objectif de 137 $ à 143 $
* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 292,75 $ à 285,5 $
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 78,00 $ à 68,00 $
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $
* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 71 $ à 63 $
* Exelon Corp EXC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $
* Expand Energy Corporation EXE.O : Gerdes Energy Research relève son objectif de 2 $, à 147 $
* F5, Inc. FFIV.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »
* F5, Inc. FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 525 $ à 540 $
* Figma, Inc. FIG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 2 323 $ à 2 470 $
* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $
* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Stephens relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : UBS abaisse son objectif de cours de 88 $ à 85 $
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 87 $ à 79 $
* Freshworks, Inc. FRSH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $
* Ftai Aviation Ltd. FTAI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Atb Cormark Capital Markets relève son objectif de cours de 39 $ à 41 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $
* German American Bancorp Inc GABC.O : KBW relève son objectif de cours de 51,00 $ à 53,00 $
* Geron Corporation GERN.O : Needham abaisse son objectif de cours de 4 $ à 2,5 $
* Geron Corporation GERN.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $
* Hanmi Financial Corp HAFC.O : KBW relève son objectif de cours de 34,00 $ à 37,00 $
* Hasbro, Inc. HAS.O : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 137 $
* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 28 $ à 21 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Bernstein relève son objectif de cours de 426 $ à 471 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 525 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 475 $ à 495 $
* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 $ à 486 $
* Herc Holdings Inc. HRI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $
* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 230 $
* Herc Holdings, Inc. HRI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 176 $ à 200 $
* Hilton Worldwide HLT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 365 $ à 389 $
* Hilton Worldwide HLT.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 345,00 $ à 360,00 $
* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 383 $ à 386 $
* Hubbell Inc HUBB.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 584 $ à 560 $
* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 485 $ à 486 $
* Hubbell Inc HUBB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 560 $ à 515 $
* Hubbell Incorporated HUBB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 531 $ à 525 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $
* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 317 $ à 310 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 315 $
* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 297 $ à 293 $
* Independent Bank Corp IBCP.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $
* Invesco Ltd IVZ.N : KBW relève son objectif de cours de 38,00 $ à 39,00 $
* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève son objectif de cours de 324 $ à 328 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 305 $ à 320 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 310 $ à 320 $
* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 329 $ à 346 $
* Itron, Inc. ITRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 109 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 276 $ à 300 $
* JetBlue Airways JBLU.O : BMO abaisse son objectif de cours de 5,25 $ à 3,75 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $
* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : RBC relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Klaviyo, Inc. KVYO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Klaviyo, Inc. KVYO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $
* Kosmos Energy Ltd KOS.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 2,75 $ à 2,90 $
* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 55 $
* Lakeland Financial Corp LKFN.O : Stephens relève son objectif de cours de 66 $ à 67 $
* Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc LABT.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc LABT.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 3 $
* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 151 $ à 156 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Baird abaisse son objectif de cours de 215 $ à 195 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 181 $ à 172 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 215 $ à 210 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 197 $ à 179 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : UBS abaisse son objectif de cours de 195 $ à 185 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $
* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : UBS abaisse son objectif de cours de 39 $ à 25 $
* Liftoff Mobile, Inc. LFTO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 34 $ à 21 $
* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $
* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : Stifel relève son objectif de cours de 271 $ à 290 $
* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : UBS relève son objectif de cours de 340 $ à 360 $
* LKQ Corp LKQ.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 32,5 $ à 26 $
* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 564 $ à 633 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 554 $ à 526 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 410 $ à 403 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 $ à 413 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 380 $ à 356 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 354 $ à 335 $
* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 362 $ à 350 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 215 $ à 300 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Stifel relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 240 $ à 305 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 634 $ à 629 $
* Match Group, Inc. MTCH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 120 $ à 105 $
* Metrocity Bankshares Inc MCBS.O : KBW relève son objectif de cours de 38,00 $ à 41,00 $
* Midcap Financial Investment Corporation MFIC.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation «
neutre »
* Millrose Properties Inc MRP.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 35 $ à 32 $
* Monarch Casino & Resort, Inc. MCRI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 128 $ à 123 $
* MSCI Inc. MSCI.N : Argus Research relève son objectif de cours de 660 $ à 675 $
* Msg Rangers Corp. MSGR.N : Susquehanna lance la couverture du titre avec une recommandation positive; objectif de cours:
228 $
* Nautilus Biotechnology, Inc. NAUT.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 3,5 $ à 4 $
* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 102 $ à 96 $
* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $
* Noble Corporation Plc NE.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $
* Northeast Bank NBN.O : KBW relève son objectif de cours de 136,00 $ à 140,00 $
* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $
* Novavax, Inc. NVAX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $
* NRG Energy Inc NRG.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 173,00 $ à 159,00 $
* NRG Energy Inc NRG.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 162 $ à 149 $
* NRG Energy, Inc. NRG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 209 $ à 182 $
* Nucor Corporation NUE.N : JP Morgan relève son cours cible de 296 $ à 304 $
* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 280 $ à 305 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 10,00 $
* Oklo Inc. OKLO.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 92,00 $ à 61,00 $
* Opendoor Technologies Inc. OPEN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4,5 $ à 2 $
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Stifel relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 23 $ à 28 $
* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $
* P&G PG.N : Berenberg relève son objectif de cours de 143 $ à 151 $
* Paccar Inc PCAR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 150,00 $ à 120,00 $
* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 132 $
* Paccar Inc PCAR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 125 $ à 124 $
* Park National Corp PRK.A : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 217 $ à 201 $
* PayPal PYPL.O : BMO relève son objectif de cours de 56 $ à 59 $
* PayPal PYPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $
* PayPal PYPL.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 61 $ à 58 $
* PayPal PYPL.O : Clear Street relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $
* PayPal PYPL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 51 $ à 55 $
* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* PayPal PYPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 59 $ à 60 $
* PayPal Holdings, Inc. PYPL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 61 $ à 60 $
* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 18 $ à 6 $
* Phoenix Education Partners, Inc. PXED.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 51,00 $ à 44,00 $
* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 112 $ à 120 $
* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $
* Polaris Inc PII.N : BMO abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Polaris Inc PII.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Polaris Inc PII.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 85 $ à 74 $
* Polaris Inc PII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $
* Polaris Inc PII.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 74 $ à 56 $
* PPG Industries, Inc. PPG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $
* Principal Financial Group, Inc. PFG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 112 $ à 109 $
* Prudential Financial, Inc. PRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 103 $
* Public Storage PSA.N : RBC relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $
* Pulmonx Corporation LUNG.O : Stifel relève son objectif de cours de 2,5 $ à 4 $
* Qualys, Inc. QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 173 $ à 241 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $
* Ralph Lauren Corporation RL.N : UBS relève son objectif de cours de 520 $ à 521 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 875 $ à 922 $
* Repligen Corporation RGEN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Repligen Corporation RGEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $
* Repligen Corporation RGEN.O : RBC relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $
* Ribbon Communications Inc. RBBN.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 3,30 $ à 3,10 $
* Ribbon Communications Inc. RBBN.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de 2,2 $ à 1,8 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 131 $ à 115 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 114 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 126 $ à 116 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 136 $ à 124 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 134 $ à 125 $
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $
* Roblox Corporation RBLX.N : BTIG relève son objectif de cours de 41 $ à 42 $
* Royal Caribbean Cruises RCL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 312 $ à 315 $
* Royal Caribbean Cruises RCL.N : HSBC relève son objectif de cours de 371 $ à 377 $
* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 358 $ à 361 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 380 $ à 379 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 355,00 $ à 360,00 $
* S&P Global SPGI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 502 $ à 535 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 477,00 $ à 515,00 $
* S&P Global Inc. SPGI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 500 $ à 520 $
* S&P Global Inc. SPGI.N : Clear Street relève son objectif de cours de 516 $ à 525 $
* S&P Global Inc. SPGI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 520 $ à 550 $
* S&P Global Inc. SPGI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 477 $ à 515 $
* S&P Global Inc. SPGI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 525 $ à 545 $
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 58 $ à 57 $
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : UBS abaisse son objectif de cours de 54 $ à 51 $
* Sharkninja, Inc. SN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 234 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 380 $ à 375 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 396 $ à 390 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : UBS relève son objectif de cours de 363 $ à 370 $
* Sherwin-Williams Company SHW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 380 $ à 373 $
* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW relève son objectif de cours de 25,00 $ à 26,00 $
* Sirius XM Holdings Inc. SIRI.O : Stonex relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 48 $
* Smithfield Foods Inc SFD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $
* Smithfield Foods, Inc. SFD.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $
* Sofi Technologies SOFI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 16,5 $
* Sofi Technologies SOFI.O : Scotiabank relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : KBW relève son objectif de cours de 15,00 $ à 16,00 $
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Stonex relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 17,5 $ à 18 $
* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 35,00 $
* Southstate Bank Corp SSB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 113 $ à 118 $
* Standardaero, Inc. SARO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $
* Suncoke Energy Inc SXC.N : Stonex relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $
* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : UBS passe de « acheter » à « neutre »
* Surgery Partners, Inc. SGRY.O : UBS relève son objectif de cours de 21 $ à 23,5 $
* Sweetgreen, Inc. SG.N : UBS relève son objectif de cours de 6,5 $ à 11 $
* Talen Energy Corp. TLN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 501 $ à 479 $
* Talen Energy Corporation TLN.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 499,00 $ à 493,00 $
* Talen Energy Corporation TLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 440 $ à 442 $
* The Boeing Company BA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $
* The Cheesecake Factory CAKE.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 112 $ à 108 $
* The Coca-Cola Company KO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 98 $ à 101 $
* The Coca-Cola Company KO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 146 $ à 145 $
* The Marzetti Company MZTI.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $
* The Simply Good Foods Company SMPL.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Simply Good Foods Company SMPL.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Simply Good Foods Company SMPL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $
* The Simply Good Foods Company SMPL.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »
* Simply Good Foods Company SMPL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Simply Good Foods Company SMPL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2 $
* TPG Re Finance Trust, Inc. TRTX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* TransUnion TRU.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 97 $ à 92 $
* TransUnion TRU.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $
* TransUnion TRU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* TransUnion TRU.N : Needham relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $
* TransUnion TRU.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $
* TransUnion TRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 96 $
* Travel + Leisure Co TNL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $
* Travel + Leisure Co TNL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 107 $ à 108 $
* Travel + Leisure Co. TNL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 $ à 95 $
* Twilio, Inc. TWLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 125 $ à 80 $
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 140 $ à 100 $
* Under Armour Inc UAA.N : UBS abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $
* United Parcel Service Inc UPS.N : UBS relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $
* United Parcel Service, Inc. UPS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 110 $ à 112 $
* United Therapeutics Corporation UTHR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 710 $ à 695 $
* Unity Software Inc. U.N : UBS relève son objectif de cours de 48 $ à 49 $
* Universal Health Services UHS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 175,00 $ à 170,00 $
* Universal Technical Institute, Inc. UTI.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 48,00 $ à 45,00 $
* UPS UPS.N : Bernstein relève son objectif de cours de 127 $ à 128 $
* UPS UPS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 108 $ à 114 $
* UPS UPS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 122 $ à 131 $
* UPS UPS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 112 $
* UPS UPS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 117 $ à 119 $
* UPS UPS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $
* UPS UPS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* V2X, Inc. VVX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 88 $ à 81 $
* Verizon VZ.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $
* Visa Inc. V.N : BMO relève son objectif de cours de 425 $ à 438 $
* Visa Inc. V.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 430,00 $ à 450,00 $
* Visa Inc. V.N : Clear Street relève son objectif de cours de 466 $ à 470 $
* Visa Inc. V.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 370 $ à 405 $
* Visa Inc. V.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $ à 455 $
* Visa Inc. V.N : KBW relève son objectif de cours de 430,00 $ à 470,00 $
* Visa Inc. V.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 416 $ à 471 $
* Visa Inc. V.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 403 $ à 440 $
* Visa Inc. V.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 430 $ à 479 $
* Visa Inc. V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 406 $ à 445 $
* Visa Inc. V.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 420 $ à 450 $
* Vistra Corp. VST.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 201,00 $ à 181,00 $
* Vistra Corp. VST.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 207 $ à 189 $
* Vistra Corp. VST.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 212 $ à 198 $
* VSE Corp VSEC.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 280,00 $ à 265,00 $
* VSE Corp VSEC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 265 $ à 220 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 333 $ à 320 $
* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 42 $ à 44 $
* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $
* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $
* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $
* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 46 $ à 38 $
* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $
* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 39 $ à 34 $
* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $
* WEX Inc. WEX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 172 $ à 178 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 15 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : Stifel passe de « conserver » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $
* Whirlpool Corporation WHR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 24 $
* Woodward, Inc. WWD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 430 $ à 380 $
* Xylem Inc XYL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 148 $ à 130 $
* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »; abaisse son objectif de cours de 118 $ à 90 $
* Xylem Inc XYL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 110 $ à 99 $
* Xylem Inc XYL.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $
* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 125 $
* Xylem Inc XYL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 141 $ à 114 $
* Zillow Group, Inc. ZG.O : UBS abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $
* Zymeworks Inc. ZYME.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer