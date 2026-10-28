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Les recommandations US : Coca-Cola, Ecolab, Visa
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 14:49

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Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Coca-Cola, Ecolab et Visa.

POINTS FORTS

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : JP Morgan relève son objectif de cours de 288 $ à 332 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $

* Ecolab Inc. ECL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 310 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 305 $ à 320 $

* Visa Inc V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 406 $ à 445 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aclaris Therapeutics, Inc. ACRS.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 620,00 $ à 650,00 $

* Aersale Corp ASLE.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 7,50 $ à 6,00 $

* Alignment Healthcare, Inc. ALHC.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Amentum Holdings, Inc. AMTM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 26 $ à 25 $

* American Public Education, Inc. APEI.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 65,00 $

* American Tower Corporation AMT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 212 $ à 221 $

* American Tower Corporation AMT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $

* American Tower Corporation AMT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 227 $ à 249 $

* American Water AWK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 149 $

* Ameris Bancorp ABCB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 84 $ à 87 $

* Apple Inc. AAPL.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 335 $ à 355 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Applovin Corporation APP.O : RBC abaisse son objectif de cours de 575 $ à 500 $

* Ares Capital Corp ARCC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Ares Capital Corporation ARCC.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 212 $ à 210 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 182 $ à 173 $

* Armstrong World Industries Inc. AWI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Armstrong World Industries, Inc. AWI.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $

* Armstrong World Industries, Inc. AWI.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 230 $ à 210 $

* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : Wedbush abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »

* Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 40 $ à 4 $

* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Glj Research lance la couverture du titre avec une recommandation «Achat»

* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Glj Research lance sa couverture avec un objectif de 13 $

* Atrium Therapeutics Inc RNA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Atrium Therapeutics, Inc. RNA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 31 $

* Beam Therapeutics Inc. BEAM.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 65 $ à 28 $

* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 24 $

* Beta Bionics, Inc. BBNX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Biogen BIIB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 244 $ à 255 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 260 $ à 1 341 $

* Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc BXDC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Boeing BA.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 206 $ à 157 $

* Boeing BA.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $

* Boeing BA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 290 $ à 240 $

* Boeing BA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 225 $ à 195 $

* Boeing BA.N : Susquehanna abaisse son cours cible de 285,00 $ à 250,00 $

* Boeing BA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 240 $ à 210 $

* Boeing Co. BA.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 225,00 $ à 195,00 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Truist Securities abaisse son cours cible de 90 $ à 85 $

* Byline Bancorp Inc BY.N : Stephens relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* C&F Financial Corp CFFI.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 115 $ à 124 $

* Camden National Corp CAC.O : KBW relève son objectif de cours de 55,00 $ à 58,00 $

* Cavco Industries, Inc. CVCO.O : Northland Capital lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Cavco Industries, Inc. CVCO.O : Northland Capital lance sa couverture avec un objectif de cours de 650 $

* CB Financial Services Inc CBFV.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* CBOE Global Markets, Inc. CBOE.Z : JP Morgan relève son objectif de cours de 288 $ à 332 $

* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* Centene Corp CNC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 69 $ à 72 $

* Centerpoint Energy CNP.N : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Central Bancompany, Inc. CBC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Centrus Energy Corp. LEU.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 295,00 $ à 188,00 $

* Chemed Corporation CHE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 550,00 $ à 555 $

* Chemed Corporation CHE.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 520 $

à 620 $

* Church & Dwight CHD.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* Cincinnati Financial Corporation CINF.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 192 $ à 193 $

* Cloudflare Inc. NET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Clover Health Investments CLOV.O : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 6 $

* CMS Energy Corporation CMS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 77 $ à 76 $

* CMS Energy Corporation CMS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 77 $ à 73 $

* CMS Energy Corporation CMS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 79 $ à 73 $

* Coca-Cola Co KO.N : Bernstein relève son objectif de cours de 93 $ à 95 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 104 $ à 106 $

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 98 $

* Coca-Cola Co KO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Coca-Cola Co KO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 104 $

* Coca-Cola Co. KO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 100,00 $ à 103,00 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Stephens relève son objectif de cours de 170 $ à 205 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 182 $ à 200 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 185 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : CIBC abaisse son objectif de cours de 358,00 $ à 343,00 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 362 $ à 352 $

* Corning GLW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $

* Corning GLW.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 165 $ à 155 $

* Corning GLW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 182 $ à 175 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 42 $ à 35 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 44 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : KBW abaisse son objectif de cours de 34,00 $ à 30,00 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Csquare Inc CSQR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 26 $ à 24 $

* Datadog, Inc. DDOG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $

* Dauch Corp DCH.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 7,10 $ à 5,40 $

* Dorman Products, Inc. DORM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 161 $ à 155 $

* Ducommun Incorporated DCO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 200 $ à 180 $

* Dynatrace, Inc. DT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* Dyne Therapeutics, Inc. DYN.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 40 $ à 15 $

* Dyne Therapeutics, Inc. DYN.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le

marché »

* Eagle Materials Inc EXP.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 232 $ à 207 $

* Ecolab Inc. ECL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 330 $ à 345 $

* Ecolab Inc. ECL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 305 $ à 310 $

* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 43 $ à 40 $

* Encore Energy Corp. EU.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 3,00 $ à 2,50 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 56 $ à 40 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : BMO abaisse son objectif de cours de 28 $ à 25 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 34 $ à 28 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 29 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 45 $ à 34 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 24 $ à 16 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché»

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : RBC abaisse son objectif de cours de 41 $ à 30 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 35 $ à 26 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 44 $ à 34 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Piper Sandler relève son objectif de 137 $ à 143 $

* Esquire Financial Holdings Inc ESQ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 292,75 $ à 285,5 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 78,00 $ à 68,00 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 71 $ à 63 $

* Exelon Corp EXC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Gerdes Energy Research relève son objectif de 2 $, à 147 $

* F5, Inc. FFIV.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* F5, Inc. FFIV.O : RBC relève son objectif de cours de 525 $ à 540 $

* Figma, Inc. FIG.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 2 323 $ à 2 470 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : Stephens relève son objectif de cours de 45 $ à 48 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 92 $ à 90 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 87 $ à 79 $

* Freshworks, Inc. FRSH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $

* Ftai Aviation Ltd. FTAI.O : RBC abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Atb Cormark Capital Markets relève son objectif de cours de 39 $ à 41 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* German American Bancorp Inc GABC.O : KBW relève son objectif de cours de 51,00 $ à 53,00 $

* Hanmi Financial Corp HAFC.O : KBW relève son objectif de cours de 34,00 $ à 37,00 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 28 $ à 21 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Bernstein relève son objectif de cours de 426 $ à 471 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 525 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 475 $ à 495 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 460 $ à 486 $

* Herc Holdings Inc. HRI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Herc Holdings Inc. HRI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 230 $

* Herc Holdings, Inc. HRI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 176 $ à 200 $

* Hilton Worldwide HLT.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 365 $ à 389 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 345,00 $ à 360,00 $

* Hilton Worldwide Holdings Inc. HLT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 383 $ à 386 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 584 $ à 560 $

* Hubbell Inc HUBB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 485 $ à 486 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 560 $ à 515 $

* Hubbell Incorporated HUBB.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 531 $ à 525 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 317 $ à 310 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 320 $ à 315 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 297 $ à 293 $

* Independent Bank Corp IBCP.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Invesco Ltd IVZ.N : KBW relève son objectif de cours de 38,00 $ à 39,00 $

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève son objectif de cours de 324 $ à 328 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 305 $ à 320 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 300 $ à 310 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 295 $ à 325 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 310 $ à 320 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 329 $ à 346 $

* Itron, Inc. ITRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 107 $ à 109 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 276 $ à 300 $

* JetBlue Airways JBLU.O : BMO abaisse son objectif de cours de 5,25 $ à 3,75 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 115 $ à 125 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Kinder Morgan, Inc. KMI.N : RBC relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Klaviyo, Inc. KVYO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $

* Klaviyo, Inc. KVYO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Kosmos Energy Ltd KOS.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 2,75 $

à 2,90 $

* Kratos Defense & Security Solutions, Inc. KTOS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 55 $

* Lakeland Financial Corp LKFN.O : Stephens relève son objectif de cours de 66 $ à 67 $

* Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc LABT.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation « Achat»

* Lakewood-Amedex Biotherapeutics Inc LABT.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours de 3 $

* Lamar Advertising Company LAMR.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 151 $ à 156 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Baird abaisse son objectif de cours de 215 $ à 195 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 181 $ à 172 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 215 $ à 210 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 197 $ à 179 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $

* Liftoff Mobile, Inc. LFTO.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 34 $ à 21 $

* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $

* Lincoln Electric Holdings, Inc. LECO.O : Stifel relève son cours cible de 271 $ à 290 $

* LKQ Corp LKQ.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 32,5 $ à 26 $

* Lockheed Martin Corporation LMT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 564 $ à 633 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 410 $ à 403 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 445 $ à 413 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 380 $ à 356 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 354 $ à 335 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 362 $ à 350 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Raymond James relève son objectif de cours de 215 $ à 300 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Stifel relève son objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 240 $ à 305 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 634 $ à 629 $

* Match Group, Inc. MTCH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 40 $ à 39 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 120 $ à 105 $

* Metrocity Bankshares Inc MCBS.O : KBW relève son objectif de cours de 38,00 $ à 41,00 $

* Midcap Financial Investment Corporation MFIC.O : Wells Fargo lance la couverture du titre avec une

recommandation « neutre »

* Monarch Casino & Resort, Inc. MCRI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 128 $ à 123 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Argus Research relève son objectif de cours de 660 $ à 675 $

* Msg Rangers Corp. MSGR.N : Susquehanna lance sa couverture avec une recommandation « positive »; objectif de cours:

228 $

* Nautilus Biotechnology, Inc. NAUT.O : Roth MKM relève son objectif de cours de 3,5 $ à 4 $

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 102 $ à 96 $

* Noble Corporation Plc NE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Noble Corporation Plc NE.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Northeast Bank NBN.O : KBW relève son objectif de cours de 136,00 $ à 140,00 $

* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : Raymond James relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 15 $ à 16 $

* NRG Energy Inc NRG.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 173,00 $ à 159,00 $

* NRG Energy Inc NRG.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 162 $ à 149 $

* NRG Energy, Inc. NRG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 209 $ à 182 $

* Nucor Corporation NUE.N : JP Morgan relève son cours cible de 296 $ à 304 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 280 $ à 305 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 10,00 $

* Oklo Inc. OKLO.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 92,00 $ à 61,00 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 25 $ à 30 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Stifel relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 23 $ à 28 $

* Orthopediatrics Corp KIDS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 22 $ à 28 $

* P&G PG.N : Berenberg relève son objectif de cours de 143 $ à 151 $

* Paccar Inc PCAR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 150,00 $ à 120,00 $

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 132 $

* Paccar Inc PCAR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 125 $ à 124 $

* Park National Corp PRK.A : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 217 $ à 201 $

* PayPal PYPL.O : BMO relève son objectif de cours de 56 $ à 59 $

* PayPal PYPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $

* PayPal PYPL.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 61 $ à 58 $

* PayPal PYPL.O : Clear Street relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* PayPal PYPL.O : Mizuho relève son objectif de cours de 51 $ à 55 $

* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* PayPal PYPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 59 $ à 60 $

* Perspective Therapeutics, Inc. CATX.A : Jonestrading abaisse son objectif de cours de 18 $ à 6 $

* Phoenix Education Partners, Inc. PXED.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 51,00 $ à 44,00 $

* Pinnacle Financial Partners, Inc. PNFP.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 112 $ à 120 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Polaris Inc PII.N : BMO abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Polaris Inc PII.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Polaris Inc PII.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 85 $ à 74 $

* Polaris Inc PII.N : RBC abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $

* Polaris Inc PII.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 74 $ à 56 $

* PPG Industries, Inc. PPG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 128 $ à 125 $

* Principal Financial Group, Inc. PFG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 112 $ à 109 $

* Prudential Financial, Inc. PRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 104 $ à 103 $

* Public Storage PSA.N : RBC relève son objectif de cours de 318 $ à 323 $

* Pulmonx Corporation LUNG.O : Stifel relève son objectif de cours de 2,5 $ à 4 $

* Qualys, Inc. QLYS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 173 $ à 241 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 875 $ à 922 $

* Repligen Corporation RGEN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Repligen Corporation RGEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Repligen Corporation RGEN.O : RBC relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Ribbon Communications Inc. RBBN.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 3,30 $ à 3,10 $

* Ribbon Communications Inc. RBBN.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de 2,2 $ à 1,8 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 131 $ à 115 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 114 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Needham abaisse son objectif de cours de 126 $ à 116 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 136 $ à 124 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 134 $ à 125 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Roblox Corporation RBLX.N : BTIG relève son objectif de cours de 41 $ à 42 $

* Royal Caribbean Cruises RCL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 312 $ à 315 $

* Royal Caribbean Cruises RCL.N : HSBC relève son objectif de cours de 371 $ à 377 $

* Royal Caribbean Cruises Ltd. RCL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 358 $ à 361 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 330 $ à 350 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 380 $ à 379 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 355,00 $ à 360,00 $

* S&P Global SPGI.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 502 $ à 535 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 477,00 $ à 515,00 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 500 $ à 520 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Clear Street relève son objectif de cours de 516 $ à 525 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 520 $ à 550 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 477 $ à 515 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 525 $ à 545 $

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 58 $ à 57 $

* Sharkninja, Inc. SN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 200 $ à 234 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 400 $ à 390 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 380 $ à 375 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 396 $ à 390 $

* Sherwin-Williams Company SHW.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 380 $ à 373 $

* Shore Bancshares Inc SHBI.O : KBW relève son objectif de cours de 25,00 $ à 26,00 $

* Sirius XM Holdings Inc. SIRI.O : Stonex relève son objectif de cours de 30 $ à 38 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 48 $

* Smithfield Foods Inc SFD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $

* Smithfield Foods, Inc. SFD.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Sofi Technologies SOFI.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 16 $ à 16,5 $

* Sofi Technologies SOFI.O : Scotiabank relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : KBW relève son objectif de cours de 15,00 $ à 16,00 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Stonex relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 17,5 $ à 18 $

* Sofi Technologies, Inc. SOFI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC abaisse son objectif de cours de 38,00 $ à 35,00 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 113 $ à 118 $

* Standardaero, Inc. SARO.N : RBC abaisse son objectif de cours de 34 $ à 32 $

* Suncoke Energy Inc SXC.N : Stonex relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Talen Energy Corp. TLN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 501 $ à 479 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 499,00 $ à 493,00 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 440 $ à 442 $

* The Boeing Company BA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $

* The Cheesecake Factory CAKE.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 112 $ à 108 $

* The Coca-Cola Company KO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 98 $ à 101 $

* The Coca-Cola Company KO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 146 $ à 145 $

* The Marzetti Company MZTI.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 140 $ à 135 $

* The Simply Good Foods Company SMPL.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Simply Good Foods Company SMPL.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Simply Good Foods Company SMPL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 15 $ à 11 $

* Simply Good Foods Company SMPL.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Simply Good Foods Company SMPL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 3 $ à 2 $

* TPG Re Finance Trust, Inc. TRTX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 9 $ à 8 $

* TransUnion TRU.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 97 $ à 92 $

* TransUnion TRU.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 90 $ à 93 $

* TransUnion TRU.N : Jefferies relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* TransUnion TRU.N : Needham relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* TransUnion TRU.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* TransUnion TRU.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 102 $ à 96 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 107 $ à 108 $

* Travel + Leisure Co. TNL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 $ à 95 $

* Twilio, Inc. TWLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 125 $ à 80 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 140 $ à 100 $

* United Parcel Service, Inc. UPS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 110 $ à 112 $

* United Therapeutics Corporation UTHR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 710 $ à 695 $

* Universal Health Services UHS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 175,00 $ à 170,00 $

* Universal Technical Institute, Inc. UTI.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 48,00 $ à 45,00 $

* UPS UPS.N : Bernstein relève son objectif de cours de 127 $ à 128 $

* UPS UPS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 108 $ à 114 $

* UPS UPS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 122 $ à 131 $

* UPS UPS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 115 $ à 112 $

* UPS UPS.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 117 $ à 119 $

* UPS UPS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* UPS UPS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $

* V2X, Inc. VVX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 88 $ à 81 $

* Verizon VZ.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $

* Visa Inc. V.N : BMO relève son objectif de cours de 425 $ à 438 $

* Visa Inc. V.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 430,00 $ à 450,00 $

* Visa Inc. V.N : Clear Street relève son objectif de cours de 466 $ à 470 $

* Visa Inc. V.N : Evercore ISI relève son objectif de cours de 370 $ à 405 $

* Visa Inc. V.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $ à 455 $

* Visa Inc. V.N : KBW relève son objectif de cours de 430,00 $ à 470,00 $

* Visa Inc. V.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 416 $ à 471 $

* Visa Inc. V.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 403 $ à 440 $

* Visa Inc. V.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 430 $ à 479 $

* Visa Inc. V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 406 $ à 445 $

* Visa Inc. V.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 420 $ à 450 $

* Vistra Corp. VST.N : la CIBC abaisse son objectif de cours de 201,00 $ à 181,00 $

* Vistra Corp. VST.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 207 $ à 189 $

* Vistra Corp. VST.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 212 $ à 198 $

* VSE Corp VSEC.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 280,00 $ à 265,00 $

* VSE Corp VSEC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 265 $ à 220 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 333 $ à 320 $

* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* Wave Life Sciences Ltd. WVE.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 34 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 46 $ à 38 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 40 $ à 36 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* WEX Inc. WEX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 172 $ à 178 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 32 $ à 30 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 22 $ à 15 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Stifel passe de « conserver » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 30 $

à 20 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 30 $ à 24 $

* Woodward, Inc. WWD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 430 $ à 380 $

* Xylem Inc XYL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 148 $ à 130 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »; abaisse son objectif de cours de 118 $ à 90

$

* Xylem Inc XYL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 110 $ à 99 $

* Xylem Inc XYL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 135 $ à 125 $

* Xylem Inc XYL.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 141 $ à 114 $

* Xylem Inc XYL.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 150 $ à 135 $

* Zymeworks Inc. ZYME.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2026 à 14:49:44.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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