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La Fed maintient ses taux : suivez la conférence de presse de Kevin Warsh en direct
information fournie par Boursorama 28/10/2026 à 19:27

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La Réserve fédérale (Fed) a, comme attendu, laissé l'objectif de taux des "fed funds" à son niveau actuel, dans une fourchette de 3,75% à 4%, choisissant ainsi de reporter toute nouvelle modification des coûts d'emprunt jusqu'après les élections de mi-mandat prévues la semaine prochaine aux Etats-Unis. Mais alors que l'inflation a de nouveau accéléré aux États-Unis, les investisseurs scruteront surtout les propos de Kevin Warsh pour déterminer si cette pause marque une simple étape avant un nouveau resserrement monétaire d'ici la fin de l'année.

Suivez en direct sa conférence de presse, exceptionnellement à partir de 19h30, les Etats-Unis n'étant pas encore passés à l'heure d'hiver.

Banques centrales
FED
Kevin Warsh
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