La Fed laisse ses taux inchangés, dit attendre de nouvelles données

Le siège de la Fed, à Washington. (Crédits: Federal Reserve)

La Réserve fédérale (Fed) a, comme attendu, laissé mercredi l'objectif de taux des "fed funds" à son niveau actuel, dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, choisissant ainsi de reporter toute nouvelle modification des coûts d'emprunt jusqu'après les élections de mi-mandat prévues la semaine prochaine aux Etats-Unis.

La décision a été prise à 10 voix contre 2, montre le communiqué de la banque centrale américaine publié à l'issue d'une réunion de deux jours.

"La collecte d'informations supplémentaires aidera le comité à déterminer l'orientation de la politique monétaire appropriée pour garantir un retour en temps opportun de l'inflation vers l'objectif de 2%", déclare le comité de politique monétaire de l'institution, le FOMC, dans son communiqué de politique monétaire.

Si les données indiquent que l'économie américaine reste solide et que l'inflation accélère plus rapidement que prévu sur fond d'impasse dans le conflit au Moyen-Orient, les responsables de la banque centrale avaient récemment laissé entendre qu'ils penchaient pour un rythme plus lent dans le relèvement des coûts d'emprunt.

Cette pause de la Fed intervient quelques jours seulement avant les élections de mi-mandat prévues le 3 novembre et après que la banque centrale a annoncé en septembre sa première hausse de taux depuis 2023, dans un contexte de flambée des cours du pétrole en raison de la guerre au Moyen-Orient.

L'inflation se maintient au-dessus de l'objectif de 2% depuis près de six ans et la hausse du coût de la vie constitue un point faible majeur sur le plan politique pour les républicains, alors que la popularité du président Donald Trump s'effondre.

Une écrasante majorité des économistes interrogés par Reuters dans le cadre d'un sondage réalisé du 16 au 20 octobre ont déclaré s'attendre à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés ce mois-ci.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, doit commenter cette décision au cours d'une conférence de presse prévue à 18h30 GMT.

(Reportage Howard Schneider, rédigé par Diana Mandiá)