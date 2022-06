information fournie par France 24 • 08/06/2022 à 09:33

Volodymyr Zelensky estime nécessaire un retrour à la situation d'avant l'invasion russe comme préalable à toute négociation avec Vladimir Poutine. L'Ukraine peut-elle espérer reconquérir l'essentiel de son territoire par les armes ? On va plus loin avec Anne Nivat et Bruno Daroux.