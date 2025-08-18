Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accueille des dirigeants européens à l'ambassade d'Ukraine à Washington, DC, avant des discussions avec le président américain Donald Trump. La réunion à la Maison Blanche fait suite à un sommet entre Trump et son homologue russe, Vladimir Poutine, vendredi, qui n'a pas réussi à produire un cessez-le-feu dans la guerre de près de trois ans et demi. IMAGES
Zelensky accueille des dirigeants européens à l'ambassade d'Ukraine avant de rencontrer Trump
