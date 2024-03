Volodymyr Yermolenko : "Poutine ne va pas s'arrêter avec l'Ukraine (...), il va continuer"

information fournie par France 24 • 31/03/2024 à 16:46

Le philosophe ukrainien Volodymyr Yermolenko, rédacteur en chef du site ukraineworld.org et Président de PEN Ukraine est l'invité ce samedi 30 mars d'"Au cœur de l'info". Il évoque le quotidien des Ukrainiens en temps de guerre, parle de son action pour apporter de l'aide humanitaire aux civils et aux militaires dans les villages situés sur la ligne de front, s'inquiète de la destruction du patrimoine culturel du pays, livre ses réflexions sur l'aide européenne au pays et donne sa vision de l'après-guerre.