information fournie par France 24 • 20/05/2022 à 14:32

Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a reçu à Moscou son homologue malien Abdoulaye Diop ce vendredi 20 mai. Jean-Claude Félix-Tchicaya, chercheur à l'institut prospectives et sécurité en Europe, était sur le plateau de France 24 pour évoquer cette visite et plus globalement des relations entre Moscou et Bamako.