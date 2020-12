France 24 • 11/12/2020 à 16:37

On a dit beaucoup de mal du coronavirus, et à raison, puisqu'il affecte notre santé et nos économies. Mais nous voulons aujourd'hui prendre un peu le contre-pied : et si nous regardions ce virus comme révolutionnaire ? Il a en quelque sorte relancé le projet européen, il nous force à regarder en face les conséquences du changement climatique, à réévaluer la valeur travail et à changer nos modes de production et de consommation.