Violences urbaines : les Antilles sous tension

information fournie par France 24 • 26/11/2021 à 16:51

Blocages, incendies et violences urbaines émaillées de tirs à balles réelles : la situation est très tendue depuis plusieurs jours en Guadeloupe, et désormais en Martinique. Cette crise trouve son origine dans un mouvement de protestation contre l'obligation vaccinale et le passe sanitaire, deux mesures lancées voilà une quinzaine de jours en Guadeloupe. Stéphanie Mulot, professeure des universités en sociologie, analyse dans cette émission les raisons de cette colère.