14-Juillet et PSG: les Champs-Elysées se préparent, aucun rassemblement "toléré"

13/07/2025 à 13:36

Les barrières de sécurité sont déjà présentes pour sécuriser le défilé du 14-Juillet sur les Champs Elysées alors que Paris et ses alentours seront sous surveillance dimanche et lundi avec 11.500 forces de sécurité mobilisées pour les festivités du 14-Juillet et la finale du Mondial des clubs PSG-Chelsea, avec aucun rassemblement "toléré" sur la plus belle avenue du monde. IMAGES