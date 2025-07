Kim assure Lavrov de son soutien "inconditionnel" contre l'Ukraine

Le dirigeant nord-coréen Kim Jon Un (à droite) reçoit le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Wonsan, sur la côte est de la Corée du Nord, le 12 juillet 2025 ( RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT / Handout )

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assuré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov de son soutien "inconditionnel" dans la guerre contre l'Ukraine, jugeant "certaine" la victoire de Moscou, ont rapporté dimanche les médias officiels de Pyongyang.

Selon l'agence d'Etat KCNA, M. Kim a reçu M. Lavrov "dans une atmosphère de confiance et de chaleureuse camaraderie", au moment où la Corée du Nord et la Russie resserrent leurs liens diplomatiques et militaires. Le ministère russe des Affaires étrangères a publié de son côté sur Telegram une vidéo des deux hommes se serrant la main et se donnant l'accolade.

Moscou et Pyongyang ont signé l'an dernier un pacte de défense mutuelle et la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats pour aider à la reconquête de la région de Koursk, prise par l'armée ukrainienne durant l'été 2024. La Corée du Nord fournit par ailleurs la Russie en obus et en missiles.

Selon KCNA, Kim Jong Un a déclaré à son invité que la Corée du Nord était "prête à soutenir et à encourager de façon inconditionnelle toutes les mesures prises par les dirigeants russes pour éliminer à la racine la cause de la crise ukrainienne".

Le dirigeant nord-coréen a également exprimé sa "ferme conviction que l'armée et le peuple russes remporteront une victoire certaine en accomplissant la cause sacrée de défendre la dignité et des intérêts fondamentaux du pays".

Les deux hommes ont également discuté de "questions importantes pour la mise en œuvre fidèle des accords conclus" lors de leur sommet en 2024, quand le pacte de défense avait été scellé à l'occasion d'une rare visite en Corée du Nord du président russe Vladimir Poutine.

M. Lavrov a affirmé que M. Poutine espère "la poursuite des contacts directs" avec Kim Jong Un "dans les plus brefs délais", selon l'agence russe d'Etat Tass.

Le Kremlin avait été interrogé cette semaine sur la possibilité d'une visite prochaine du dirigeant nord-coréen en Russie, mais avait répondu que cela n'était pas prévu pour l'instant.

La rencontre Kim-Lavrov a eu lieu à Wonsan, sur la côte est de la Corée du Nord, où un important complexe touristique vient d'être inauguré.

- "Héroïque" -

Le chef de la diplomatie russe y a également rencontré son homologue nord-coréenne Choe Son Hui, qu'il a remercié pour le comportement "héroïque" des Nord-Coréens déployés aux côtés des forces russes contre l'Ukraine, selon Tass.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov rencontre son homologue nord-coréenne Choe Son Hui, le 12 juillet 2025 à Wonsan, en Corée du Nord ( RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT / Handout )

Les deux parties "ont souligné leur détermination à lutter ensemble contre les aspirations hégémonistes d'acteurs extérieurs à la région, qui conduisent à une escalade des tensions dans le nord-est de l'Asie et dans toute la région Asie-Pacifique", selon le ministère russe des Affaires étrangères.

Toujours d'après l'agence russe, questionné sur la possibilité que les troupes nord-coréennes soient déployées sur d'autres parties du front, Sergueï Lavrov a répondu que c'était à Pyongyang de décider.

"Nous partons du principe que la RPDC détermine elle-même les formes sous lesquelles nous mettons en œuvre notre accord de partenariat stratégique", a-t-il dit, utilisant le sigle officiel du pays, la République populaire et démocratique de Corée.

Selon les médias russes et nord-coréens, M. Lavrov doit achever sa visite en Corée du Nord dimanche. Son voyage intervient un mois et demi après celui du secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergueï Choïgou.

Peu avant la visite de M. Lavrov, les autorités russes avaient annoncé le lancement d'un vol direct deux fois par semaine entre Moscou et Pyongyang.