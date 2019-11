Violences sexistes et sexuelles : 19 000 femmes tuées par leur conjoint en Afrique en 2017

France 24 • 26/11/2019 à 00:08

À l'occasion de la journée contre les violences faites aux femmes, le Journal de l'Afrique donne la parole aux femmes. Celles qui ont été victimes et celles qui se battent au quotidien pour l'élimination de ces violences sexistes et sexuelles. État des lieux avec nos invitées Justine Masika Bihamba, coordinatrice des synergies des femmes contre les violences sexuelles à Goma et Maud-Salomé Ekila, chargée de communication du Dr Mukwege.