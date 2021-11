information fournie par France 24 • 20/11/2021 à 19:27

"Les violences ne sont pas une fatalité": les défenseurs des droits des femmes étaient mobilisés samedi dans les rues de Paris et de nombreuses villes de France, pour dire "stop" aux violences sexistes et sexuelles, et "exiger des politiques publiques à la hauteur" contre ce fléau. Au cœur du cortège, Mary Lie, porte-parole du collectif #NousToutes à l'origine de l'appel à manifester, a répondu aux questions de Juliette Montilly.