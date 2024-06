information fournie par France 24 • 29/06/2024 à 10:00

Depuis le mois de février, Haïti est en proie à une crise politique et sécuritaire sans précédent, le pays est ravagé par la violence des gangs qui sont accusés d’innombrables exactions et contrôlent à 80% la capitale Port-au-Prince. Fermé depuis trois mois, l’aéroport vient de rouvrir, mais l’aide humanitaire reste extrêmement difficile à acheminer sur l’île. Aux Etats-Unis, où vivent plus d’un million d’Haïtiens, la diaspora vit dans la peur quotidienne d’une mauvaise nouvelle des siens.