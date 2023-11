Vietnam : l’éducation d'excellence, priorité des autorités communistes

information fournie par France 24 • 16/11/2023 à 11:54

Alors que le système scolaire français est sous le feu des critiques et que les professeurs dénoncent des conditions de travail qui se détériorent, direction l'Asie, au Vietnam, qui se targue d'avoir l’un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Les dernières données de la Banque mondiale montrent que les élèves vietnamiens surpassent les résultats de ceux de Malaisie et de Thaïlande, mais aussi ceux de la Grande-Bretagne et du Canada ! Des pays pourtant six fois plus riches. La clé de la réussite ? Un parti communiste obsédé par les performances des étudiants et des enseignants récompensés lorsque leurs élèves ont de bons résultats. Reportage au cœur de ce système éducatif.