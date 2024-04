information fournie par France 24 • 01/04/2024 à 08:10

A la Une de la presse, ce lundi 1er avril, la victoire de l’opposition aux élections municipales en Turquie, où le président Recep Tayyip Erdogan a reconnu, hier soir, la défaite de son parti, l’AKP. La fin, la fin, en Israël de l’exemption des juifs ultra-orthodoxes du service militaire. La conscription en Russie et en Ukraine. Et des vols dans la section presse d’Air Force One, l’avion du président des Etats-Unis.