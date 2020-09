France 24 • 25/09/2020 à 10:42

Des rebondissements sont attendus ce vendredi et dans les jours à venir sur l'offre de rachat de Suez par Veolia, deux entreprises bien connues du paysage industriel français, tout comme Engie, principal actionnaire de Suez. Qui sont-elles et quelles sont leurs activités? Quel est l'enjeu d'un rapprochement entre Suez et Veolia, créant un champion français de l'eau et de l'environnement? Les explications d'Aude Kersulec.