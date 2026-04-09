La police vénézuélienne se heurte à des manifestants réclamant des augmentations de salaire près du palais présidentiel à Caracas. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser quelque 2.000 manifestants qui marchaient vers le palais présidentiel.
Venezuela: heurts entre la police et des manifestants en route vers le palais présidentiel
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