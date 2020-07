Vanessa Moungar : "L'Afrique peut compter sur ses femmes pour se relever de la crise du Covid-19"

France 24 • 20/07/2020 à 13:07

Les femmes africaines peuvent-elles représenter des leviers d'accélération pour la croissance du continent et apporter des solutions pour construire le monde post-coronavirus? On en parle avec notre invitée : la Directrice du Département Genre, Femmes et Société Civile à la Banque Africaine de Développement, Vanessa Moungar. Elle revient sur les effets de la crise sur les femmes et évoque les manières sont elles peuvent se saisir de cette nouvelle donne pour s'émanciper et acquérir plus d'autonomie.