Des agents du Secret Service américain ont évacué Donald Trump après des tirs de coups de feu samedi soir lors d'un gala à Washington, le président américain ayant ensuite évoqué une attaque menée par un "assassin en puissance".
USA: Trump évacué après des coups de feu lors d'un gala à Washington
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