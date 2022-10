information fournie par France 24 • 20/10/2022 à 01:28

Joe Biden pourrait bien échapper au vote-sanction lors des élections de mi-mandat. Le droit à l’avortement provoquera-t-il un sursaut de mobilisation chez les électeurs démocrates ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Antoine Mariotti. Regards croisés aussi sur la situation « incontrôlable » selon l’ONU dans la guerre en Ethiopie dans la région du Tigré.