Union européenne : les Vingt-Sept s'accordent sur une PAC qui se veut "plus verte"

France 24 • 21/10/2020 à 23:29

Les ministres de l'Agriculture de l'UE se sont mis d'accord mercredi, après de longs pourparlers, sur une réforme de la politique agricole commune (PAC). L'objectif : rendre ce programme emblématique de la construction européenne "plus juste, plus verte et plus simple". Ils veulent notamment contraindre tous les États-membres à consacrer au moins 20% des subventions reçues à des programmes environnementaux plus exigeants. Trop peu, estiment les ONG environnementales, qui militaient pour une proportion de 40%. Les discussions vont se poursuivre au Parlement européen.